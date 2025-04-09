Овечкин стал номинантом на "Билл Мастертон Трофи"

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов выдвинула российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на премию «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею. Об этом сообщает The Hockey News.

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6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее пропустивший рекордную шайбу от Овечкина вратарь раскрыл детали момента.рыл детали момента.