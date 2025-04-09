Ларионов назвал вечным рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» и в прошлом легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов оценил рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

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— Это феноменальное достижение, вечный рекорд. Это говорит о преданности игре, о жажде, стремлении, стабильности, харизме и состоянии души… Я ему сказал, что им гордится страна, экстраординарное событие.

— А что он вам ответил?

— Дядя Игорь, спасибо за поддержку (смеётся).

— Когда вы почувствовали, что рекорд может быть побит? — Непростой вопрос. Знаю Сашу с 14 лет, его родителей. Чем старше становишься, тем сложнее. Вроде бы цель близка, с другой стороны, нужен труд, нужно себя готовить внутренне и физически. Я тоже думал, что возьмёт ещё один сезон. Я восхищён «Вашингтоном», команда играет фантастически. Они нашли правильный подход. Саша попал в хорошую группу людей, которые делают необходимые вещи — кормят его передачами, — сказал Ларионов в эфире «Okko Cпорт».