Панарин достиг отметки в 300 заброшенных шайб в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин установил новый рекорд, забросив 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет ТАСС.

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Этот гол был забит в домашнем матче с "Филадельфией", который завершился со счетом 5:8. Таким образом, Панарин стал 13-м игроком из России, кому удалось достичь такого результата.

При этом рекордсменом является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 895 заброшенных шайб. На 12-м месте располагается нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко, у которого 303 гола.

Вместе с тем голевым пасом в прошедшем матче отличился форвард "Филадельфии" Матвей Мичков. В своем первом сезоне в НХЛ российский игрок набрал 59 очков, из которых 24 гола и 35 результативных передач, в 76 играх.

Среди новичков сезона Мичков уступает в списке лучших бомбардиров американскому защитнику "Монреаля" Лэйну Хатсону, который набрал 64 очка, и канадскому нападающему "Сан-Хосе" Маклину Селебрини, на счету которого 62 очка.

В настоящее время "Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 79 очков. "Филадельфия" же располагается на восьмой позиции, имея в активе 73 очка. Обе команды провели одинаковое количество матчей – 78.

В следующей игре, которая состоится в ночь на 11 апреля по московскому времени, "Рейнджерс" встретятся с "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде. "Филадельфия" же днем позже примет "Айлендерс" на своей площадке.

Вместе с тем 6 апреля Овечкин побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с клубом "Нью-Йорк", тогда как на счету Гретцки 894 шайбы.

Рекорд уже прокомментировал американский лидер Дональд Трамп, назвав хоккеиста великим. Кроме того, Овечкин признан первой звездой минувшей недели в НХЛ.