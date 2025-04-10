Гол Подколзина и 3 ассиста Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис»

В ночь с 9 на 10 апреля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз», победу в котором со счётом 4:3 одержали хозяева.

© Чемпионат.com

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Коннор Браун, оформивший дубль в этой встрече, и шведский нападающий Виктор Арвидссон. На счету россиянина Василия Подколзина гол. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами.

В составе «Сент-Луиса» забитыми голами отметились американский защитник Райан Сутер и канадский форвард Джордан Кайру. На счету российского нападающего Павла Бучневича гол и две результативные передачи.