Капризов обошел Мичкова в гонке российских снайперов сезона в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль с победным голом в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 OT), забросив свои 24-ю и 25-ю шайбы в текущем сезоне. Благодаря этому Капризов опередил по голам Матвея Мичкова из «Филадельфии Флайерз» (24) и поднялся на шестое место в рейтинге российских снайперов сезона.

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Топ-5 составляют Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 42 шайбы), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 35 шайб), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34 шайбы), Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс», 33 шайбы) и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс», 31 шайба).

Отметим, что из-за травмы Капризов сыграл меньше всех матчей — 38 (у Овечкина — 61, у остальной топ-7 — не менее 74). В предыдущий раз Кирилл выходил на лёд 27 января.