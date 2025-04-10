Хоккеиста системы «Айлендерс» дисквалифицировали на 10 игр за толчок судьи на борт

Матч ТВ

Форвард системы «Нью‑Йорк Айлендерс» Адам Бекман получил 10‑матчевую дисквалификацию за атаку судьи во время матча.

Хоккеиста системы «Айлендерс» дисквалифицировали на 10 игр
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В третьем периоде встречи АХЛ между «Бриджпорт Айлендерс» (фарм‑клуб нью‑йоркцев) и «Шарлотт» Бекман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути. Судья, заметно уступающий Бекману в габаритах, пролетел вперед спиной несколько метров и сильно ударился о борт.

Наказание было вынесено лигой по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Бекман пропустил пять оставшихся матчей его команды в текущем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, в составе какой команды и когда он будет выступать.

Отметим, что по ходу встречи хоккеист не получил за инцидент никакого наказания и продолжил матч.

23‑летний канадец за карьеру провел 23 матча в НХЛ в составе «Миннесоты», отметившись 3 голевыми передачами. С нынешнего сезона он играет в системе «Айлендерс», но представляет только фарм‑клуб.

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