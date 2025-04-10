Хоккеиста системы «Айлендерс» дисквалифицировали на 10 игр

Форвард системы «Нью‑Йорк Айлендерс» Адам Бекман получил 10‑матчевую дисквалификацию за атаку судьи во время матча.

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В третьем периоде встречи АХЛ между «Бриджпорт Айлендерс» (фарм‑клуб нью‑йоркцев) и «Шарлотт» Бекман, входя в зону соперника, толкнул арбитра, который оказался на его пути. Судья, заметно уступающий Бекману в габаритах, пролетел вперед спиной несколько метров и сильно ударился о борт.

Наказание было вынесено лигой по статье «физическое воздействие на официальное лицо». Бекман пропустил пять оставшихся матчей его команды в текущем регулярном чемпионате, а затем еще пять игр АХЛ независимо от того, в составе какой команды и когда он будет выступать.

Отметим, что по ходу встречи хоккеист не получил за инцидент никакого наказания и продолжил матч.

23‑летний канадец за карьеру провел 23 матча в НХЛ в составе «Миннесоты», отметившись 3 голевыми передачами. С нынешнего сезона он играет в системе «Айлендерс», но представляет только фарм‑клуб.