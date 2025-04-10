Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин назвал свой рекордный гол в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" самым важным моментом в жизни.

Овечкин прокомментировал установленный им рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметил, что предыдущий рекордсмен - канадец Уэйн Гретцки - великий хоккеист. И получить от него поддержку - невероятно.

"Для меня большая честь знать его, обедать с ним и, конечно, побить его рекорд. Он был на арене в тот момент, его семья была там. Это самый важный момент в моей жизни, конечно", - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

"Вашингтону" осталось провести в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ еще пять матчей, а это значит, что капитан "Вашингтона" имеет все шансы обновить свое же достижение и приблизиться к отметке в 900 голов.