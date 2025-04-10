Артемию Панарину разбили лицо шайбой в матче с «Филадельфией»

Российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «рейнджеры» принимали «Филадельфию Флайерз» (5:8) угодили шайбой в лицо.

В одном из эпизодов матча хоккеист «Флайерз» отшврынул шайбу в средней зоне, которая угодила россиянину в лицо. Через несколько секунд в обектив камеры попало разбитое лицо Панарина. Россиянин смог продолжить матч и отметился заброшенной шайбой.

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Шайба Панарина стала для россиянина 300-й в НХЛ. Также на его счету 565 результативных передач в 748 матчах при коэффициенте полезности «+151».