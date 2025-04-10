Тюкавин ответил, есть ли в мире спорта достижения выше рекорда Овечкина

Нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин заявил «Матч ТВ», что в мире нет спортивный достижений выше, чем рекорд Александра Овечкина.

© ФК «Динамо»

В воскресенье Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью‑Йорк Айлендерс» (1:4) забросил рекордную 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894). Овечкин — воспитанник московского «Динамо».

— Первое сообщение, которое ты написал Овечкину после рекорда?

— Поздравил, конечно же. Мы это ждали, всей семьей смотрели. Поздравляю его еще раз, надеюсь, летом увидимся.

— Есть ли в мире спорта достижение выше, чем у Овечкина?

— На данный момент рекорд Овечкина — самый топ. Огромное событие для всей нашей страны и для всего мира, — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).