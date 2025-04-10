В "Реал Сосьедад" рассказали о восстановлении Захаряна после травмы

ТАСС

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян постепенно восстанавливается после мышечной травмы, однако назвать точные сроки его возвращения пока затруднительно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

В "Реал Сосьедад" рассказали о восстановлении Захаряна после травмы
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Захарян получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в середине марта, сейчас 21-летний игрок приступил к индивидуальным тренировкам.

"Его восстановление после мышечной травмы идет день за днем. Он следует рекомендациям врачей", - сообщили в пресс-службе клуба, отметив, что сейчас нет гарантии того, что Захарян сможет сыграть до конца сезона.

В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

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