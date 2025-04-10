В "Реал Сосьедад" рассказали о восстановлении Захаряна после травмы

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян постепенно восстанавливается после мышечной травмы, однако назвать точные сроки его возвращения пока затруднительно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в середине марта, сейчас 21-летний игрок приступил к индивидуальным тренировкам.

"Его восстановление после мышечной травмы идет день за днем. Он следует рекомендациям врачей", - сообщили в пресс-службе клуба, отметив, что сейчас нет гарантии того, что Захарян сможет сыграть до конца сезона.

В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.