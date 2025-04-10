Мичков: для меня с детства хоккей и НХЛ ассоциировались с Овечкиным

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что с детства наблюдал за игрой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который ассоциировался у него с НХЛ.

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— Воспоминания из детства. Что ты помнишь об Овечкине? — Всегда за ним наблюдали, всегда восхищались. Выдающийся игрок и тот человек, на которого мы смотрели. В принципе, для меня хоккей ассоциировался с Овечкиным. НХЛ ассоциировалась с Овечкиным. Но я бы не смог сопоставить нас вместе, потому что совершенно разные стили и телосложение разное, и рост, и вес, и всё разное, — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.