Фастовский — об уходе Кузнецова из СКА: Вряд ли он закончил с хоккеем

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе форварда Евгения Кузнецова из СКА.

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8 апреля СКА объявил о расторжении контракта с Кузнецовым.

— Как думаете, не поторопился ли СКА с этим решением?

— Это стратегический план клуба, я его не знаю.

— Как оцените его сезон в СКА?

— Я считаю, что он вполне неплохо сыграл в сезоне. Да, были моменты, когда он не играл долго. В тех играх, в которых он был, неплохо играл.

— В какой команде ждете Кузнецова?

— Думаю, что вряд ли он закончил с хоккеем. В какой-нибудь команде он окажется.

— История с НХЛ закончена?

— Вполне возможно, что он рассчитывает еще поиграть в НХЛ.