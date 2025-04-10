Фастовский — об уходе Кузнецова из СКА: Вряд ли он закончил с хоккеем
Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе форварда Евгения Кузнецова из СКА.
8 апреля СКА объявил о расторжении контракта с Кузнецовым.
— Как думаете, не поторопился ли СКА с этим решением?
— Это стратегический план клуба, я его не знаю.
— Как оцените его сезон в СКА?
— Я считаю, что он вполне неплохо сыграл в сезоне. Да, были моменты, когда он не играл долго. В тех играх, в которых он был, неплохо играл.
— В какой команде ждете Кузнецова?
— Думаю, что вряд ли он закончил с хоккеем. В какой-нибудь команде он окажется.
— История с НХЛ закончена?
— Вполне возможно, что он рассчитывает еще поиграть в НХЛ.