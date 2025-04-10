Сушинский: Уход Кузнецова из СКА — не импульсивное движение

Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом«Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал уход Евгения Кузнецова из армейского клуба.

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8 апреля СКА объявил о расторжении контракта с Кузнецовым.

— Как думаете, не поторопился ли СКА с этим решением?

— Не думаю, что это импульсивное движение.

— Как оцените его сезон в СКА?

— Тяжело оценить, потому что человек на трибуне просидел почти весь год.

— В какой команде ждете Кузнецова?

— Его мастерство и талант, думаю, будут нужны кому-нибудь.

Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Его статистика в Кубке Гагарина – 1+2 в 6 матчах.