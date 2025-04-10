«Ак Барс» одержал две победы в первый игровой день 16‑го тура чемпионата КХЛ 3×3

Казанский «Ак Барс» добился двух побед в первый игровой день 16‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею в формате 3×3.

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В первом матче казанцы разгромили минское «Динамо» со счетом 7:0, дублями отметились Даниил Четвериков и Равиль Якупов. Затем «Ак Барс» переиграл «Металлург» (6:3), две шайбы у победителей на счету Кирилла Мухина.

В других матчах минское «Динамо» выиграло у «Авангарда» со счетом 2:1, а затем «Авангард» переиграл магнитогорский «Металлург» (4:2).

16‑й тур турнира продолжится 11 апреля.

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