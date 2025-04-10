Агент Кузнецова заявил, что нападающему лучше покинуть СКА

Известный агент Шуми Бабаев высказался об уходе форварда питерского СКА Евгения Кузнецова.

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«У нас состоялась встреча, все прошло в хорошем формате. Мы приходили в СКА, чтобы выиграть Кубок (Гагарина). К сожалению, не получилось. Клуб вошел в наше положение, исходили из того, что будет лучше для Евгения. Мы друг друга услышали, контракт расторгнут по обоюдному соглашению», — заявил Бабаев корреспонденту Sport24.

Ранее стало известно, что 8 апреля Евгений Кузнецов покинул СКА. Контракт хоккеиста с клубом действовал до 2027 года. В текущем сезоне КХЛ Кузнецов провел 45 матчей за питерский СКА, забросил 13 шайб и отдал 27 результативных передач.

Евгений Кузнецов играл в НХЛ за «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого завоевал Кубок Стэнли. Хоккеист также является двухкратным чемпионом мира.