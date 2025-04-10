Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг возглавит сборную России на предстоящих в мае учебно-тренировочных сборах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, капитаном сборной России станет Сергей Плотников.

В мае российская команда проведет четыре игры — две в Тольятти, а также по одной в Минске и Астане.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.