Овечкин обошел Гретцки по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Матч против "Каролины" стал для российского форварда Александра Овечкина 1488-м в регулярных чемпионатах.

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По этому показателю хоккеист из России опередил канадца Уэйна Гретцки, который завершил карьеру, проведя 1487 матчей.

По этому показателю 39-летний Овечкин занимает 26-е место в истории НХЛ. Из действующих игроков лиги больше него сыграли только двое - Райан Сутер из "Сент-Луиса" - 1524 матча и Брент Бернс из "Каролины" - 1493.

Рекорд по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Патрику Марло - 1779 матчей.