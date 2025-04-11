Овечкин обошел Гретцки по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ
Матч против "Каролины" стал для российского форварда Александра Овечкина 1488-м в регулярных чемпионатах.
По этому показателю хоккеист из России опередил канадца Уэйна Гретцки, который завершил карьеру, проведя 1487 матчей.
По этому показателю 39-летний Овечкин занимает 26-е место в истории НХЛ. Из действующих игроков лиги больше него сыграли только двое - Райан Сутер из "Сент-Луиса" - 1524 матча и Брент Бернс из "Каролины" - 1493.
Рекорд по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Патрику Марло - 1779 матчей.