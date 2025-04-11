Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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В четверг «Рейнджерс» разгромили «Нью‑Йорк Айлендерс» со счетом 9:2, Панарин набрал 3 очка (2+1). Он был признан второй звездой матча.

Первой звездой дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебак, отстоявший «на ноль» в матче с «Далласом» (4:0). Голкипер отразил 25 бросков. Форвард «Лос‑Анджелеса» Кевин Фиала признан третьей звездой, он забросил две шайбы в игре с «Анахаймом» (6:1).

Всего на счету Панарина 87 очков (37+50) в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)

Голы: Цыплаков, 39:06 (бол.). Фашинг, 50:52. — Зибанежад, 3:17. Куилли, 12:49. Трочек, 13:51 (бол.). Панарин, 19:15, 58:51. Пярссинен, 28:19. Берард, 47:54, 52:37. Лафренье, 55:54.