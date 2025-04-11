Овечкин набрал 70-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее »Каролины Харрикейнз».

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Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Ник Дауд, Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого также победный буллит. У проигравшей команды отличились Сет Джарвис, Логан Станковен, Джексон Блейк и Джордан Мартинук.

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас. После этого результативного действия на его счету стало 70 очков в нынешнем сезоне (42 гола + 28 ассистов. — прим. «Газеты.Ru»).

После этой игры «столичные» набрали 109 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» с 97 баллами сохранила за собой третью строчку в таблице Востока.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусо Блю Джекетс», а «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».