Руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз» вручило россиянину Александру Овечкину золотую клюшку в честь достижения им исторического рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Торжественная церемония состоялась перед домашним матчем «Вашингтона» с «Каролиной», передает РИА Новости.

Также Овечкину подарили большую скульптуру с его портретом. Сыновья россиянина получили маленькие золотые клюшки, его мать Татьяна — премиальные часы, а супруга Анастасия –драгоценное украшение.

Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 марта. Гретцки был лучшим снайпером НХЛ на протяжении 26 лет.