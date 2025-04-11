«Это всегда мечта и всегда трудный путь». Овечкин — о борьбе за Кубок Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги встречи с «Каролиной Харрикейнз» (5:4 Б) и высказался о борьбе за Кубок Стэнли.

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— Была отличная церемония. Это было немного эмоционально, но церемония была вроде как долгой. После неё нам нужно было ещё прийти в себя и влиться в игру. Во втором периоде, я думаю, мы играли так, как и должны играть в плей-офф. Скорость, контроль нейтральной зоны и зоны нападения. Это время года, когда нужно готовиться к большим играм. Я старался задать тон, и, думаю, ребята последовали за мной.

— Когда ты побил рекорд и отпраздновал всё это, ты начинаешь мечтать о том, чтобы снова поднять Кубок Стэнли?

— Да, это всегда мечта, это всегда трудный и долгий путь, так что мы просто будем идти игру за игрой, нужно быть к этому готовым.

— Чувствуете ли вы облегчение теперь, когда празднование закончилось, погоня закончилась и вы можете просто сосредоточиться на хоккее?

— Да, я надеюсь, что больше не будет вопросов по этому поводу и мы будем двигаться дальше, — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».