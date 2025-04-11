NHL Europe убрала из речи Овечкина слово "русские"

В аккаунте Национальной хоккейной лиги в Европе убрали упоминание Александром Овечкиным русских после того, как он забросил рекордную шайбу в НХЛ.

NHL Europe в своем аккаунте в одной из социальных сетей изменила часть речи российского форварда Александра Овечкина после того, как он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Фразу россиянина: "Русские, мы сделали это" они изменили. Слово "Russians" было заменено на "Watching", что переводится как наблюдающие, присутствующие.

Ранее Международная федерация хоккея поздравила Овечкина с его рекордным голом, но ни разу не упомянула страну, которую представляет хоккеист. При этом было указано, что он выигрывал чемпионат мира и участвовал в Олимпиаде.