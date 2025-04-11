Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс"

Российский нападающий Артемий Панарин забросил две шайбы и сделал голевую передачу в матче между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Йорк Айлендерс", который завершился со счетом 9:2.

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"Рейнджерс" продолжают борьбу за выход в плей-офф. В очередном матче команда Артемия Панарина и Игоря Шестеркина встречалась со своими соседями из "Айлендерс". У "островитян" из-за травмы игру пропускал российский голкипер Илья Сорокин.

Матч завершился убедительной победой "Рейнджерс" - 9:2. В составе победителей дублем отметился россиянин Артемий Панарин. Также он один раз ассистировал партнерам. Голкипер Игорь Шестеркин парировал 44 броска.

У "Айлендерс" одну из шайб забросил экс-спартаковец Максим Цыплаков. Для него этот гол стал десятым в нынешнем сезоне.

Панарин в пятый раз в составе "Рейнджерс" достиг отметки в 50 голевых передач за сезон. Он обошел легенд клуба Марка Мессье и Рода Гилберта. Рекорд же принадлежит Брайану Личу - шесть сезонов.

Всего на счету Панарина в нынешнем чемпионате 87 очков (37 шайб и 50 передач).