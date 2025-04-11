Болельщики «Монреаля» встретили Демидова в аэропорту Торонто

Болельщики «Монреаль Канадиенс» встретили российского нападающего Ивана Демидова в аэропорту Торонто, сообщает Le Journal de Montreal.

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Россиянин прибыл в Канаду в четверг, несколько десятков болельщиков приехали в аэропорт Торонто, чтобы встретить хоккеиста. Демидов, как отмечается, был со своей девушкой и поприветствовал болельщиков, однако не остановился, чтобы раздать автографы. Расстояние от Монреаля до Торонто по автомобильной дороге превышает 500 км.

СМИ ранее сообщали, что авиарейс Демидова из Стамбула в Торонто стал самым отслеживаемым в мире.

Во вторник петербургский СКА объявил, что по согласию сторон досрочно расторгает контракт с Демидовым. В тот же день «Монреаль» сообщил о подписании трехлетнего контракта новичка с россиянином.

Демидов в сезоне‑2024/25 провел 71 матч за СКА и набрал 54 очка (22 шайбы и 32 результативные передачи).