Фетисов отметил, что Овечкин своими поступками на льду сплачивает команду

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин такими поступками на льду, как отказ от рекордного гола в пустые ворота, сплачивает команду. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

6 апреля в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. После игры с "Чикаго" (5:3), в которой россиянин благодаря дублю повторил рекорд Гретцки (894 гола), Овечкин сказал, что не собирался забивать рекордный гол в пустые ворота.

"Настроение у него хорошее, "Вашингтон" идет уверенно к плей-офф, и будем надеяться, что Александр продолжит приносить пользу команде, находясь на льду и делая такие жесты, как отказ забивать в пустые ворота. Это тоже сплачивает команду - может быть, даже больше, чем если бы он забил", - сказал Фетисов.

В марте после матча с "Миннесотой" (2:4) Овечкин попросил игроков "Вашингтона" вернуться на лед для рукопожатия с канадским голкипером "Миннесоты" Марком-Андре Флёри, который намерен завершить карьеру по окончании сезона.

"Можно вспомнить, как он на льду попросил поздравить вратаря с завершением карьеры. Такие вещи откладываются на команду в целом и на его репутацию как игрока и лидера, а также на весь хоккей. Это мужская игра, где есть люди, которые проповедуют спортивные принципы, и один из них - это Александр Овечкин. И завоюет ли он Кубок Стэнли - это уже не так важно", - пояснил Фетисов.

Минувшей ночью Овечкин отдал голевую передачу в домашней игре с "Каролиной" (5:4 Б), прервав серию из пяти матчей с заброшенными шайбами. Перед игрой состоялось чествование Овечкина, в ходе торжественной церемонии капитану "Вашингтона" и его семье было вручено несколько призов от руководства клуба. Регулярный чемпионат завершится 18 апреля.