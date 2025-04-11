«Адмирал» — уникальный тренерский проект в КХЛ. Как команда работает в сложных условиях

Леонид Тамбиев превратил клуб из Владивостока в грозу любого фаворита КХЛ и плей-оффного бойца.

Работать на Дальнем Востоке сложно, почти как в энхаэловском Виннипеге. Даже самые справедливые потолки зарплат, драфты и другие попытки выравнивания спортивных возможностей не решат проблему географии. Мало кто любит дальние перелёты, особенности дальневосточной жизни и адаптацию к часовым поясам. Эта проблема характерна и для хоккея, и для футбола, и для баскетбола, и для всех остальных игровых видов спорта.

Это превращает жизнь «Амура» и «Адмирала» в задачу с тремя звёздочками: надо добиваться успеха в тех условиях, когда к тебе не поедут готовые звёзды даже при условии большой переплаты, а перспективную молодёжь разбирают ещё в школе (очень и очень актуально для Хабаровска). Мы видели, как амбиции «Амура», подкреплённые большим бюджетом, развалились на наших глазах, при этом сопровождаясь очень странными шагами менеджмента.

Новорождённый «Адмирал» же начал свою жизнь явно лучше, чем хабаровский сосед. «Тигры» за 17 лет выходили в плей-офф трижды, «моряки» за 11 лет делали это пять раз. При этом нельзя сказать, что жизнь во Владивостоке всегда была сказкой. Там сменилось несколько управленческих команд, один сезон клуб вообще пропустил, а перед этим мы видели пару совершенно феерических лет — помните, как хоккеистов заставляли ходить в офис и отрабатывать контракты?

Теперь всё это забыто как страшный сон, во Владивостоке уже давно началась другая эра. Леонид Тамбиев два года назад преподнёс главную сенсацию плей-офф КХЛ, а теперь чуть не подарил лиге сказку даже большего масштаба, максимально попив крови у лидера Востока и одного из основных фаворитов сезона. Разрушена даже репутация оборонительной команды: этот «Адмирал» побеждал за счёт прессинга, давления и провоцировал ошибки соперника.

В прошлом году «моряки» сохранили главного тренера даже после неудачного сезона. При этом пост покинул генменеджер Вадим Аверкин — возможно, тренер выиграл аппаратное сражение. В любом случае «Адмиралу» было бы сложно повторить успех сезона-2022/2023 с учётом сентябрьского ухода в СКА Никиты Серебрякова, задолго до этого севшего на чемоданы, а также архитектора атак команды Либора Шулака, которого «Авангард» подписал на пересменке руководства. Доводилось слышать, что некоторые опытные игроки, пришедшие в команду в межсезонье-2023, взбаламутили внутреннюю атмосферу.

Исправление ошибок началось ещё по ходу прошлого сезона. В команду вернулся Шулак, абсолютно (и довольно предсказуемо) не вписавшийся в состав «Авангарда», из Омска же при первых проблемах выудили Василия Демченко. Из «Сочи» взяли Завгороднего и Петькова и даже попытались поставить на нового легионера в лице Клиффа Пу. Не все из этих переходов сработали, но важно то, что уже с концовки прошлого сезона «Адмирал» начал подбирать варианты для нового сезона.

«Мне нужны правильные ребята в плане философии, характера. Я ценю тех, кто прошёл со мной экстремальные ситуации и в человеческом плане, и на деле. Мне нужны мужики, а не те, кто строит из себя принцесс и балерин. Они никогда не подведут, я знаю, что они выкладываются на полную, когда мы проигрываем», — говорил Тамбиев в интервью Sports.ru весной 2023-го. Логично, что в КХЛ вслед за тренером отправились те, кто помогал ему выигрывать ВХЛ — сначала с питерским «Динамо», а потом и с «Сарыаркой».

Чем-то методы Тамбиева напоминают методы другого известного в КХЛ латвийца Петериса Скудры. Это касается и игрового стиля, и жёсткости (правда, таких же легенд, как о неистовом экс-вратаре, про Тамбиева не ходит), и даже готовности часто просеивать состав по ходу сезона. Когда надо забивать — «Адмирал» безумно прессингует, готов идти в отбор на любом участке площадки и взвинчивает бросковую активность. Когда надо защищать счёт, команда всегда готова заблокировать десятки бросков, не стесняется выводить шайбу из зоны по стеклу и выполнять много изматывающей и однообразной работы. Для того чтобы всё это работало так машинообразно, нужно правильно доносить свои идеи — и во время игр, и во время тренировочного процесса.

При этом в методах Тамбиева многие сомневались. Один из игроков команды осенью 2022-го за кулисами говорил, что «Адмирал» уже находится на пределе и скоро повалится — однако не повалился. В этом сезоне команда потеряла почти гарантированное седьмое место и провалилась в финальной трети сезона (подгадать соперника в такой момент ещё было просто невозможно) — однако снова показала свой плей-оффный характер после начала кубковой весны.

Интересно при этом, что у Тамбиева раскрылись ребята, которых уже давно списали в других клубах. Даниил Гутик считался медленным игроком для взрослого хоккея, проходил школу жизни в Ангарске, но в первом же полноценном сезоне в КХЛ превратился в одного из лидеров команды. Павел Шэн не проходил в основу «Сочи», однако в «Адмирале» в этом году пробил 30 очков. Да даже тот же Шулак, который в своё время не закрепился даже в скоростном хоккее Разина и выглядел по своей карьере «всадником без головы», взвалил на себя всю атаку команды — потому что креатив в командах Тамбиева не страдает от того, что в других эпизодах игроки будут играть по заданию.

Отметим и менеджерскую работу, проведённую в этом году. «Адмирал» удачно воспользовался жизнью в условиях потолка зарплат и смог принять хоккеистов, которых платёжка СКА и московского «Динамо» вместить уже не могла. В результате Егор Петухов стал игроком первого звена и провёл лучший сезон в карьере, а Степан Старков оказался четвёртым бомбардиром команды. Конечно, попадания случались не во всех: карьеру Ильи Коновалова реанимировать пока не удалось, но бить только в яблочко с таким бюджетом сложно.

Самая удивительная история преображения — у Никиты Сошникова. Мы уж и стали забывать, как Никита заиграл в «Салавате Юлаеве» после возвращения из НХЛ — и как потерялся после обмена в ЦСКА и неудачной попытки зайти в НХЛ во второй раз. Помнится, слухи уже отправляли игрока в «Куньлунь», однако вместо покорения Патриарших прудов Сошников выбрал путь пахоты и долгих перелётов. Другое дело, что удержать игрока при нынешнем рынке НСА «Адмиралу» будет нереально.

Теперь владивостокцам надо снова работать: снова попадать в легионеров, снова пытаться привозить молодых талантов, которым дальше Дальнего Востока ехать уже некуда. Авторский проект Тамбиева пока демонстрирует бо́льшую жизнеспособность, чем другие подобные.