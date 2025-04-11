Овечкину сшили уникальный костюм, на котором указаны все его голы в НХЛ

Российскому капитану и форварду «Вашингтона» Александру Овечкину изготовили уникальный костюм, где на подкладке в виде нашивок указаны всего его заброшенные шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Костюм сшил американский дизайнер Том Барнетт. На внутренней части пиджака также изображен портрет Овечкина.

© tombarnettcustom.com

© tombarnettcustom.com

© tombarnettcustom.com

© tombarnettcustom.com

В воскресенье Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью‑Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в лиге, по этому показателю он идет вторым после Уэйна Гретцки (1016).