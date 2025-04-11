"Вашингтон" объявил о переносе чествования Овечкина на "Кэпитал Уан Арену"

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте объявила о переносе мероприятия, посвященного чествованию Александра Овечкина, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ.

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Изначально планировалось, что мероприятие пройдет на центральном вокзале города «Юнити Стэйшн», однако позднее было принято решение о переносе события на домашнюю арену «Кэпс» — «Кэпитал Уан Арену», чтобы вместить всех желающих.

Вход на арену будет открыт с 15:00 по 17:00 по местному времени. Гости смогут встретиться с Александром Овечкиным, владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом, американским защитником Ти-Джей Оши, а также шведским форвардом Никласом Бекстремом

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4. Капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забросил шайбу, которая стала 895-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.