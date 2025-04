Пока лучший снайпер в истории НХЛ принимал поздравления на арене «Вашингтона», получал золотую клюшку, участвовал в победе над «Каролиной», до нас добрался скандал из Европы. Всё из-за разлетевшегося по миру обращения Александр Овечкина к соотечественникам: «Русские, мы сделали это!» («(Russians, we did it! – Прим. «Совспорта»).

Эти уже культовые слова Александр произнёс на церемонии после рекордной 895-й шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Казалось бы, ну какая русофобия может быть в отношении Ови, всегда подчёркивавшего свою особую связь с родиной? Однако отличилась медиакоманда официального аккаунта НХЛ в Европе (NHL Europe).

Гении монтажа добавили в ролик субтитры, в которых заменили «русских» на «зрителей» – «Watching, we did it!». На что, кроме скандала рассчитывали борцы за всё хорошее и против всего плохого, не очень понятно. Поскольку табуированное на просторах Старого Света слово отчётливо не стыкуется с текстовым сопровождением.

Фанаты отреагировали мгновенно. Одни с иронией, другие – гневно, третьи – устало. Причём речь не только о российских любителях хоккея. Вот, для примера, подборка самых залайканных комментариев наших соотечественников.

«Видимо, европейский аккаунт НХЛ ведёт Доминик Гашек».

«Свобода слова по-европейски в её нынешнем извращённом понимании».

«Странно, что заменили на «зрителей», а не на «украинцев».

А это популярные реакции зарубежных болельщиков. Естественно, были и другие, но факт остаётся фактом: даже в Европе антироссийская повестка многих вымотала.

