«Нас держат за идиотов». Даже европейские фанаты в ярости из-за скандала с Овечкиным
Пока лучший снайпер в истории НХЛ принимал поздравления на арене «Вашингтона», получал золотую клюшку, участвовал в победе над «Каролиной», до нас добрался скандал из Европы. Всё из-за разлетевшегося по миру обращения Александр Овечкина к соотечественникам: «Русские, мы сделали это!» («(Russians, we did it! – Прим. «Совспорта»).
Эти уже культовые слова Александр произнёс на церемонии после рекордной 895-й шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Казалось бы, ну какая русофобия может быть в отношении Ови, всегда подчёркивавшего свою особую связь с родиной? Однако отличилась медиакоманда официального аккаунта НХЛ в Европе (NHL Europe).
Гении монтажа добавили в ролик субтитры, в которых заменили «русских» на «зрителей» – «Watching, we did it!». На что, кроме скандала рассчитывали борцы за всё хорошее и против всего плохого, не очень понятно. Поскольку табуированное на просторах Старого Света слово отчётливо не стыкуется с текстовым сопровождением.
Фанаты отреагировали мгновенно. Одни с иронией, другие – гневно, третьи – устало. Причём речь не только о российских любителях хоккея. Вот, для примера, подборка самых залайканных комментариев наших соотечественников.
- «Видимо, европейский аккаунт НХЛ ведёт Доминик Гашек».
- «Свобода слова по-европейски в её нынешнем извращённом понимании».
- «Странно, что заменили на «зрителей», а не на «украинцев».
А это популярные реакции зарубежных болельщиков. Естественно, были и другие, но факт остаётся фактом: даже в Европе антироссийская повестка многих вымотала.
Стало известно, что подарили Овечкину в честь снайперского рекорда НХЛ
- «Такое сработает либо для глухих, либо для идиотов. И мы все понимаем, за кого нас всех держат…».
- «Неблагодарные. Пусть сначала вернут Алексу все деньги, которые он добыл для них своими голами».
- «А что, кто-то ещё не знает, что Овечкин из России? Бессмысленная и позорная акция, рассчитанная на привлечение внимания».