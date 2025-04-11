СКА расторг контракт с Никишиным

Петербургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА расторг контракт с капитаном и защитником команды Александром Никишиным. Об этом сообщила пресс-служба СКА.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Игрок продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и, по информации "Спорт-Экспресса", подпишет с ним контракт новичка, рассчитанный до конца сезона-2025/26. Права на защитника в КХЛ останутся у СКА. Контракт Никишина с петербургским клубом был рассчитан до 31 мая.

Ранее СКА расторг контракты с нападающими Иваном Демидовым и Евгением Кузнецовым, который пополнил состав команды перед началом текущего сезона. Демидов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Монреаль" и уже подписал контракт новичка, рассчитанный до конца сезона-2026/27.

Никишину 23 года, он был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ под общим 69-м номером в 2020 году. Защитник перешел в СКА в июле 2022 года в результате обмена из московского "Спартака". Взамен красно-белые получили пять игроков и права на еще четырех хоккеистов. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ - в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 - 56 (17+39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.

В сезоне-2024/25 Никишин в регулярном чемпионате набрал 46 очков (17+29) в 61 матче, замкнув тройку лидеров по результативности среди защитников. В плей-офф СКА проиграл в первом раунде московскому "Динамо" (2-4), Нишикин пропустил две стартовые встречи противостояния из-за повреждения. В четырех играх он забросил две шайбы и сделал результативный пас.

"Каролина" ранее обеспечила 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счет команды 97 очков в 78 матчах. В первом раунде плей-офф НХЛ клуб сыграет против "Нью-Джерси".