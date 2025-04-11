Гендиректор хоккейного «Торпедо» намекнул, что готов к отставке

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов намекнул, что если его услуги будут не нужны хоккейному клубу, он будет готов покинуть свой пост.

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В первом раунде Кубка Гагарина‑2024/25 «Торпедо» всухую проиграло серию «Локомотиву» (0–4). После вылета из плей‑офф КХЛ клуб сообщил, что достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. В пятницу «Торпедо» покинул генеральный менеджер Вадим Аверкин.