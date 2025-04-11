Гендиректор хоккейного «Торпедо» намекнул, что готов к отставке
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов намекнул, что если его услуги будут не нужны хоккейному клубу, он будет готов покинуть свой пост.
В первом раунде Кубка Гагарина‑2024/25 «Торпедо» всухую проиграло серию «Локомотиву» (0–4). После вылета из плей‑офф КХЛ клуб сообщил, что достиг договоренности о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. В пятницу «Торпедо» покинул генеральный менеджер Вадим Аверкин.
— Так получилось, что в клубе нет главного тренера и генменеджера, есть только один я. Люди должны понимать, что я не сбрасываю с себя ответственность за результат, поэтому прекрасно понимаю: люди так устроены, что кто‑то хвалит, кто‑то ругает. Я ко всему готов, если в мою сторону полетят стрелы. Я переживаю, но не за себя. Если в моих услугах не будут нуждаться, не буду отсиживаться за чьими‑то спинами. Ситуация некрасивая и неприятная. Я работал над приглашением главного тренера, генерального менеджера. Теперь их нет, а я остался. Хоккей и дальше будет развиваться, — приводит слова Харламова корреспондент «Матч ТВ».