«Торпедо» держится на плаву: клубу удалось стабилизировать бюджет

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что бюджет хоккейного клуба небольшой, но остается стабильным.

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В первом раунде Кубка Гагарина‑2024/25 «Торпедо» всухую проиграло серию «Локомотиву» (0–4).

— В КХЛ будет постепенно повышаться пол и потолок зарплат. Будет ли увеличен бюджет «Торпедо» и каким он станет?