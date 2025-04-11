«Торпедо» держится на плаву: клубу удалось стабилизировать бюджет

«Бюджет «Торпедо» небольшой, но более‑менее стабильный» — гендиректор клуба КХЛ
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что бюджет хоккейного клуба небольшой, но остается стабильным.
В первом раунде Кубка Гагарина‑2024/25 «Торпедо» всухую проиграло серию «Локомотиву» (0–4).
— В КХЛ будет постепенно повышаться пол и потолок зарплат. Будет ли увеличен бюджет «Торпедо» и каким он станет?
— На следующий год увеличения потолка зарплат не произойдёт, только пол зарплат (вырастет). Пока у нас все в одной плоскости, бюджет небольшой, но более‑менее стабильный, поэтому двигаемся пока в этом направлении, — приводит слова Харламова корреспондент «Матч ТВ».