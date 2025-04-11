«Ротенберг сразу поверил в меня». Никишин — о трех годах в СКА

Никишин про 3 года в СКА: «Ротенберг сразу дал мне шанс играть на ведущих ролях, выпускал в большинстве. Мы постоянно забивали больше всех в КХЛ, показывали зрелищный хоккей»
Александр Никишин поделился мнением о своем прогрессе в СКА.
Сегодня защитник расторг контракт с армейцами и продолжит карьеру в «Каролине». Никишин перешел в СКА из «Спартака» в 2022 году.
– Вам только 23 года, но уже несколько лет вы являетесь лучшим защитником КХЛ. Благодаря чему вы так бурно спрогрессировали?
– Когда я перешел в СКА, то с первых же дней мне оказывали большое доверие. Роман Борисович [Ротенберг] сразу же мне дал шанс играть на ведущих ролях, выпускал в большинстве.
Мы с ходу в 2023 году выиграли регулярный чемпионат, вышли в третий раунд плей-офф, всегда боролись за Кубок Гагарина.
Весь тренерский штаб очень помогал, и не только мне. Роман Борисович постоянно показывал видео, мы разбирали какие-то моменты, что убрать и где прибавить, работали индивидуально.
Считаю, что все эти годы у нас был очень крепкий боевой коллектив. И не просто так СКА постоянно забивал больше всех в лиге. Мы показываем зрелищный хоккей.
– Забивать больше всех – это так важно?
– Но ведь такая игра очень нравится зрителям. Они любят, когда забивают много. Я тоже это люблю. И очень приятно, когда на «СКА-Арене» собираются аншлаги.
Вы столько народу на хоккее в России раньше видели? А люди ведь идут смотреть и на забитые голы. Кому понравится счет 0:0? – заявил Александр Никишин.