«Русских» вернули в перевод речи Овечкина после критики

NHL Europe удалил из соцсетей видео с ошибочным переводом речи российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина после установления снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

На первоначальном видео, где Овечкин произносит «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»), в субтитрах появлялась фраза «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»). После этого организация подверглась критике. В настоящий момент на странице опубликовано видео с правильными субтитрами и упоминанием русских.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

