Овечкин ответил, за кого сыграл бы в возможном матче игроков НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, за кого сыграет в возможном матче игроков КХЛ и НХЛ, если «Вашингтон» встретится с московским «Динамо».

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— Все говорят про возможный матч КХЛ и НХЛ. Если через год «Динамо» встретится с «Вашингтоном», за кого сыграет Овечкин?

— У меня контракт с «Вашингтоном», — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. Напомним, что Александр является воспитанником московского «Динамо».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 встрече, записав в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».