Кузнецов объяснил уход из СКА

Нападающий Евгений Кузнецов объяснил уход из петербургского СКА. Его слова передает «Матч ТВ».

Кузнецов назвал в качестве причины тот факт, что не были выполнены поставленные на сезон задачи.

«Решили, что так будет правильно и для меня, и для клуба. Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали», — отметил форвард, добавив, что у сторон нет никаких обид.

Ранее Кузнецов нецензурно оценил концовку сезона для СКА, который вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо». Форвард признался, что ощущает пустоту внутри.

Кузнецов играл за СКА с лета 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил 12 шайб и сделал 25 результативных передач в 39 матчах. В шести встречах плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две передачи. 8 апреля контракт Кузнецова со СКА был расторгнут по обоюдному согласию сторон.