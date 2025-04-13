Стало известно, когда вернется на лед Овечкин

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что Александр Овечкин выйдет на лед в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает пресс-служба турнира.

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«Овечкин должен сыграть в домашнем матче против «Коламбуса», — сказал Карбери.

Встреча между «Вашингтоном» и «Коламбусом» состоится в Вашингтоне 14 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.