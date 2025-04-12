Овечкину подарили живого козленка на праздновании его рекорда

Бывший партнер Александра Овечкина по "Вашингтону" швед Никлас Бэкстрем подарил россиянину живого козленка.

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Это произошло во время празднования рекорда россиянина в НХЛ, которое прошло на "Кэпитал Уан Арене".

Шведский форвард Никлас Бэкстрем стал автором большого количества голевых передач на россиянина.

"А теперь мы представляем тебе этого козла", - пошутил швед, передав в руки Ови белого козленка.

Дело в том, что аббревиатура GOAT (Greatest оf All Time - величайший на все времена) и слово "козел" - goat звучат одинаково.

Шутка бывшего партнера понравилась всем, а Овечкин стал обладателем домашнего животного.

Празднование в Вашингтоне было посвящено 895-й шайбе россиянина, который превзошел, казалось бы, вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки.