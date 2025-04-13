Овечкин пошутил о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу Monumental Sports Network пошутил о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».

Хоккеист заявил, что может подписать еще одно 13-летнее соглашение.

«Будто вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление в следующем году?», — задался вопросом он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.