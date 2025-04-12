"Ак Барс" победил московское "Динамо" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

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Казанский "Ак Барс" со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 9 622 зрителей.

"Ак Барс" победил "Динамо" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
© ТАСС

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (6-я и 60-я минуты), Эрик О'Делл (15), Митчелл Миллер (51) и Илья Сафонов (59). У московской команды голы забили Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53) и Максим Комтуа (56).

"Ак Барс" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча пройдет 14 апреля в Москве. В первом раунде "Динамо" со счетом 4-2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский "Автомобилист" (4-3).

По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло второе место в Западной конференции, "Ак Барс" расположился на пятой строчке Восточной конференции.

Хоккей
Макс Комтуа
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