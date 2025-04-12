Александр Овечкин, форвард команды «Вашингтон Кэпиталс», рассказал, что президент России Владимир Путин не звонил ему после достижения рекорда в НХЛ.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

6 апреля легендарный хоккеист забросил 895-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ. Это позволило ему обойти канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. После матча Овечкин заявил, что гордится своими корнями и рад быть россиянином.

Журналисты попросили Александра рассказать, позвонил ли ему президент в тот знаменательный день.

Овечкин ответил, что Путин с ним не связывался. Он пояснил, что в случае личной встречи просто пожал бы ему руку и поблагодарил за поздравления.

Напомним, что после победы Овечкина на официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма от Владимира Путина.

В ней президент отметил, что это достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и праздником для всех хоккейных болельщиков как в России, так и за ее пределами.