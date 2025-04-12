Хоккеист Овечкин ответил на вопрос о звонке от Путина
Александр Овечкин, форвард команды «Вашингтон Кэпиталс», рассказал, что президент России Владимир Путин не звонил ему после достижения рекорда в НХЛ.
Об этом пишет «Комсомольская правда».
6 апреля легендарный хоккеист забросил 895-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ. Это позволило ему обойти канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола. После матча Овечкин заявил, что гордится своими корнями и рад быть россиянином.
Журналисты попросили Александра рассказать, позвонил ли ему президент в тот знаменательный день.
Овечкин ответил, что Путин с ним не связывался. Он пояснил, что в случае личной встречи просто пожал бы ему руку и поблагодарил за поздравления.
Напомним, что после победы Овечкина на официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма от Владимира Путина.
В ней президент отметил, что это достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и праздником для всех хоккейных болельщиков как в России, так и за ее пределами.