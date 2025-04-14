Дегтярев назвал города, где могут пройти матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что матчи между игроками КХЛ и НХЛ планируется провести в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили идею проведения матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

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