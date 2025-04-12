В «Вашингтоне» заявили, что Овечкин побил рекорд Гретцки вовремя

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что нападающий Александр Овечкин в нужное время побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

По его словам, успех 39-летнего капитана поможет команде сплотиться перед решающими матчами сезона.

«Он побил рекорд – и как раз вовремя. Мы переводим дух, мы выходим в плей-офф и пытаемся выиграть еще один Кубок Стэнли, так? А что насчет следующего сезона? Давайте продолжим двигаться вперед, давайте не будем останавливаться», — заявил Леонсис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.