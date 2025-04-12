Овечкин пропустит матч НХЛ с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что нападающий и капитан команды Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом».

Слова тренера «Кэпиталз» в соцсетях приводит клубная пресс‑служба. По информации журналиста Бэйли Джонсон, пропуск Овечкиным матча не связан с какой‑либо травмой, ему решили предоставить отдых.

Встреча «Коламбуса» и «Вашингтона» пройдет в субботу.

На прошлой неделе Овечкин в гостевом матче НХЛ против «Айлендерс» (1:4) забросил рекордную 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).