Овечкин обновил собственный рекорд по забитым шайбам

Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Форвард отличился голом в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Это стало его 896-й заброшенной шайбой. В текущем регулярном чемпионате «Вашингтону» предстоит сыграть еще два матча.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».