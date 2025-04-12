Овечкин не исключил, что забросит 900-ю шайбу в НХЛ в текущем сезоне

Российский хоккеист, выступающий за клуб "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что может забросить 900-ю шайбу в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне. Об этом спортсмен рассказал в интервью футболисту Андрею Аршавину и хоккеисту Никите Филатову, передает "Газета.ру".

"Реально ли достичь 900 шайб? А почему бы и нет? Можно ли превзойти рекорд (канадского хоккеиста Уэйна. – Прим. ред.) Гретцки, включая плей-офф? 49 шайб нужно, но для этого надо два-три плей-офф", – отметил Овечкин.

Между тем главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин не сыграет в гостевом матче против "Коламбуса". Соответствующий комментарий Карбери привела журналистка Бэйли Джонсон на своей странице в Х. Отмечается, что тренер решил дать отдохнуть нападающему.

Хоккеист установил новый рекорд НХЛ 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Таким образом, он превзошел предыдущий результат Гретцки, который за свою карьеру забил 894 гола.

Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду, и отметил, что ему в этом помогли тренеры, болельщики и лига. Он заявил, что не думал, что сможет стать лучшим снайпером НХЛ.

С достижением хоккеиста поздравил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что спортсмен обошел легендарных мастеров, а также напомнил и о других его победах на мировых и национальных турнирах.

Позже Овечкину удалось побить еще один рекорд Гретцки. Россиянин провел 1 488 матчей за регулярные чемпионаты, в то время как канадец выходил на лед в 1 487 играх.