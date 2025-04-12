"Вашингтон" без Овечкина потерпел самое крупное поражение в сезоне НХЛ

Вашингтон" без участия российского нападающего Александра Овечкина в гостях со счетом 0:7 проиграл "Коламбусу" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это самое крупное поражение "Вашингтона" в сезоне.

Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски (2-я минута), Кент Джонсон (5), Адам Фантилли (20,23). На 25-й минуте с передачи россиянина Кирилла Марченко забил Шон Монахан. На 26-й минуте благодаря передаче российского хоккеиста Дмитрия Воронкова шайбу забросил Коул Силлинджер. На 58-й минуте отличился Джеймс ван Римсдайк.

Ранее сообщалось, что отсутствие Овечкина в составе не связано с травмой, главный тренер дал ему отдохнуть.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 109 очков в 79 матчах. "Коламбус" в этом же дивизионе идет четвертым с 83 очками в 79 матчах. В следующем матче "Вашингтон" примет "Коламбус" 14 апреля.