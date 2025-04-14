Панарин не исключил возвращения в Россию

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин заявил на YouTube-канале «Это хоккей, брат!», что не исключает возвращения в Россию.

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«Время идет, дети растут, все равно их хочется в нашей культуре растить. Может быть, я про это больше думал. На сегодняшний день про деньги не думаю. Понятно, что по каким-то условиям договариваться, но это не первостепенно», — сказал Панарин.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Флоридой». Матч состоится 15 апреля.