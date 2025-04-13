Игрок клуба НХЛ получил травму в столкновении с судьей

Нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Дании Николай Элерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В конце второго периода форвард спиной двигался к воротам соперника и на синей линии столкнулся с линейным арбитром. Датчанин упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Больше он не появился на льду.

Игра прошла в ночь на воскресенье, 13 апреля. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. В серии буллитов был сильнее «Виннипег».

Ранее «Вашингтон Кэпиталс» потерпел крупнейшее поражение в текущем сезоне от «Коламбус Блю Джекетс» (0:7). Капитан столичного клуба Александр Овечкин не принимал участия в игре.