Ковальчук рассказал, как прошло празднование рекорда Овечкина в НХЛ

Церемония в честь установления снайперского рекорда российским нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным, которая была проведена перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины", получилась очень красивой и достойной.

Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук, присутствовавший на церемонии.

"Была классная церемония. Была мама Саши - тетя Таня, была супруга - Настя, были детишки - Илья с Серегой. Было много друзей, знакомых. Все было очень красиво, достойно этому рекорду. Будем надеяться, что скоро будет 900 шайб", - рассказал Ковальчук.

"Я думаю, это останется за кадром - что было после, во время празднования. Самое главное, что это было на уровне. То, что Саша может себе позволить баночку пива после игры, - он это всегда говорил, в этом ничего страшного нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что во время церемонии, посвященной рекорду Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, президент по хоккейным операциям "Вашингтона" Брайан Маклеллан подарил российскому нападающему золотую клюшку. Мини-копии золотых клюшек были подарены сыновьям Овечкина Сергею и Илье. Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис подарил Овечкину, его матери и жене часы. Также Овечкину презентовали скульптуру в виде шайбы с изображением игрока.

6 апреля Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина стало 895 заброшенных шайб.